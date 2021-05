Das erste Finalspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg steht heute an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die DEL-Playoffs live im Free-TV und im Livestream sehen könnt.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 1 im Finale heute live im Free-TV und Livestream

Nachdem die vergangene DEL-Saison wegen der Corona-Pandemie keinen Meister hatte, wird es in diesem Jahr aller Voraussicht nach wieder einen Meister geben. Dieser wird zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg entschieden. Das erste Spiel der Best-of-3-Serie steht am heutigen Sonntag, 2. Mai, an. Pünktlich um 14.30 Uhr geht die Partie in der Mercedes-Benz Arena Berlin los.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 2. Mai 2021 14.30 Uhr Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 2 5. Mai 2021 19.30 Uhr Grizzlys Wolfsburg Eisbären Berlin 3 (falls notwendig) 7. Mai 2021 19.30 Uhr Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg

© getty Die Berliner jagen den achten Meistertitel.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 1 im Finale heute live im Free-TV

Wer das erste Finalspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg heute live sehen möchte, wird unter anderem bei Sport1 fündig. Der Sportsender überträgt jedoch erst ab 15.45 Uhr.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 1 im Finale heute live im Pay-TV

Ebenso Übertragungsrechte für das DEL-Finale besitzt der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Der Anbieter der Telekom geht um 14.15 Uhr auf Sendung und stimmt in der Zeit vor Spielbeginn die Zuseher auf das Duell ein. Durchs Spiel begleiten Euch dabei:

Kommentator : Franz Büchner

: Franz Büchner Moderator : Holger Speckhahn

: Holger Speckhahn Experte: Christoph Schubert

Nach der Partie seht Ihr zudem auch die Award-Show bei Magenta Sport. Wer also erfahren möchte, wer die Saison-Awards (Spieler-, Trainer- Rookie des Jahres uvm.) abstaubt, bleibt am besten ein wenig länger.

Ihr wollt das Finalspiel verfolgen und seid zudem Kunde bei der Telekom? Dann dürft Ihr ein Jahr lang das Magenta-Sport-Angebot kostenlos nutzen. Erst nach Ablauf der Gratisperiode kostet Euch das Abonnement 4,95 Euro pro Monat.

Die Nicht-Telekom-Kunden müssen hingegen ohne Gratisjahr für das Monatsabo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 Euro je Monat zahlen.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 1 im Finale heute live und Livestream

Ansonsten ist die Partie heute bei beiden Anbietern auch im Livestream zu sehen. Sport1 bietet seinen gratis an. Kostenpflichtig ist der Livestream bei magentasport.de.

DEL-Playoffs: Spiel 1 im Finale heute live im Liveticker

Außerdem könnt Ihr die Partie auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Mit diesem verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. Grizzlys Wolfsburg.

DEL: Die Meister der vergangenen zehn Jahre

In den vergangenen zehn Jahren gewannen die Berliner drei ihrer sieben Eishockey-Meisterschaften. Die Wolfsburger blieben in der Zeit zwar ohne Titel, haben jedoch mit drei Finalteilnahmen reichlich Erfahrung gesammelt.