DEL-Playoffs für Ullmann zu kurz: "Schnellste Zeit" statt "geilste Zeit"

Der frühere Nationalspieler und langjährige DEL-Profi Christoph Ullmann stört sich am aktuellen Playoff-Modus in der Deutschen Eishockey Liga. "Jetzt kann es sein, dass du zweimal deinen Kopf ins Kopfkissen drückst, und dann kann die Nummer schon wieder vorbei sein", sagte der 37-Jährige www.sportflash.online.

Wegen des verspäteten Saisonbeginns gibt es keine Vor-Play-offs, statt nach dem Modus "best of seven" wird nur "best of three" gespielt. Ullmann gefällt das gar nicht: "Das finde ich schade, weil du in keine Serie reinwachsen kannst. Wenn du zweimal triffst, dann bist du ja schon in der nächsten Runde."

"Früher hieß das: die geilste Zeit! Jeden zweiten Tag zu spielen", so Ullmann: "Jetzt heißt es: schnellste Zeit." Die Chancen für die Außenseiter würden durch die kurzen Serie steigen: "Das wird einfacher für den Underdog." Titelfavorit sind für Ullmann die Adler. "Du musst Mannheim schlagen, wenn du Meister werden willst. Das wird der ganz große Gegner sein." Mannheim eröffnet die Playoffs am Dienstagabend gegen die Straubing Tigers (ab 18.30 Uhr im Liveticker).

Derweil gehen die Augsburger Panther ohne Cheftrainer Tray Tuomie in die kommende Spielzeit. Der Verein teilte am Dienstag mit, dass der auslaufende Vertrag mit Tuomi nicht verlängert werde. Gemeinsam mit Tuomi wird auch Assistent Jamie Bartam den Verein verlassen.

"Wir wünschen Tray und Jamie privat wie sportlich nur das Beste für ihre Zukunft und bedanken uns für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren", sagte Gesellschafter Lothar Sigl: "Es ist keine Entscheidung gegen die beiden. Wir möchten allerdings nach Jahren der Kontinuität eine personelle Veränderung herbeiführen und mit einer anderen Personalkonstellation neue Impulse geben." In der laufenden Saison haben die Panther als Tabellensechster der Südgruppe den Einzug in die Play-offs verpasst.