DEL: Mannheim siegt in Köln - Iserlohn gewinnt erstes Spiel nach Corona-Quarantäne

Die Adler Mannheim sind in der DEL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross, die bereits für die Playoffs qualifiziert ist, setzte sich am Donnerstag bei den Kölner Haien 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch. Am Montag war die Siegesserie der Kurpfälzer nach fünf Erfolgen gerissen.

Köln muss als Sechster in der Nord-Gruppe mit fünf Punkten Rückstand auf Platz vier um die Play-offs bangen. Fünf Spiele müssen die Haie noch absolvieren.

Lucas Dumont (6.) und Frederik Tiffels (19.) brachten Köln jeweils in Führung. Markus Eisenschmid (12.) und Joonas Lehtivuori (42.) glichen für die Adler aus. Im Shootout entschieden Stefan Loibl und Nicolas Krämmer die Partie für Mannheim.

Die Iserlohn Roosters kamen nach überstandener Corona-Quarantäne gestärkt zurück. Die Sauerländer siegten gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Durch den besseren Punktequotienten zogen die Roosters an den Grizzlys Wolfsburg vorbei auf Platz drei, Nürnberg bleibt abgeschlagenes Schlusslicht der Süd-Gruppe.

Wegen des Coronafalls am vergangenen Freitag waren die Auswärtsspiele der Iserlohner am Osterwochenende bei den Straubing Tigers und beim ERC Ingolstadt verlegt worden.