Im Vorfeld der Eishockey-WM absolviert die deutsche Nationalmannschaft mehrere Vorbereitungsspiele. Heute trifft Deutschland auf die Slowakei. Wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Eishockey Länderspiel: Deutschland - Slowakei heute live

Sechs Partien bestreitet Deutschland im Vorfeld der WM im Sommer.

Heute steht die ersten Partie gegen die Slowakei an, die ebenfalls vertreten sein wird. Morgen steht direkt das nächste Duell gegen die Slowakei an.

Gespielt wird in der EASTON Arena in Pistian. Der Bully erfolgt um 20.15 Uhr.

Eishockey Länderspiel: Die deutschen Spiele vor der WM

Datum Partie Bully 24. April Slowakei-Deutschland 20.15 Uhr 25. April Slowakei-Deutschland 16 Uhr 29. April Deutschland- Tschechien 18 Uhr 1. Mai Deutschland- Tschechien 13.30 Uhr 7. Mai Deutschland- Weissrussland 17 Uhr 8. Mai Deutschland- Weissrussland 15.45 Uhr

Eishockey Länderspiel: Deutschland - Slowakei heute live im TV und Livestream

Alle Vorbereitungsspiele der WM könnt Ihr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen.

Magenta Sport überträgt kostenlos auf seinen Plattformen. Bei MagentaTV läuft das Spiel auf MyTeamTV Eishockey 8, der Livestream ist via magentasport.de abrufbar.

Bei allen Duellen startet die Berichterstattung 15 Minuten vor dem Bully.

© getty Toni Söderholm hofft auf eine gute WM.

Eishockey Länderspiel: Keine NHL-Stars vertreten

Da die DEL-Playoffs und die NHL in vollem Gange sind, kann Cheftrainer Toni Söderholm nicht seine beste Formation aufs Eis schicken. Während die DEL-Spieler bei der WM auf jeden Fall dabei sind werden, wird es für die NHL-Stars knapp.

Zehn Deutsche stehen derzeit in der NHL unter Vertrag, die mit ihren Playoffs erst Mitte Mai beginnt. Zudem sehen es die Regeln vor, dass ein Spieler erst drei Tage Einzel- sowie drei Tage Team-Quarantäne hinter sich bringen muss, ehe er in Riga auflaufen darf.

"Wir müssen einfach abwarten", sagt Söderholm, verwies allerdings darauf, dass auch die anderen Teams von dieser Regeln betroffen seien. Unter ähnlichen Umständen gewann Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2018 die Silbermedaille. "Es wird eine andere WM als bisher, das könnte tatsächlich eine Chance für uns sein", sagte Söderholm.

Eishockey-WM 2021: Die Gruppeneinteilung

Die Eishockey-WM steigt vom 21. Mai bis 6. Juni in der lettischen Hauptstadt Riga.

Ursprünglich sollte das Turnier in Riga und Minsk (Belarus) stattfinden, aufgrund der Corona-Pandemie und der politischen Situation in Belarus hat man sich aber für die Austragung in nur einem Land entschieden.

Dort sind die zwei Austragungsstätten nur 150 Meter voneinander entfernt, so dass keine zusätzlichen Reisen für die Athleten entstehen.

Die 16 Teilnehmer sind in zwei Gruppen mit je acht Nationen aufgeteilt, von denen sich die jeweils besten vier direkt für das Viertelfinale qualifizieren.