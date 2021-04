Eishockey Länderspiel: Deutschland - Slowakei heute live im TV und Livestream

Für die deutsche Eishockey Nationalmannschaft kommt die WM-Vorbereitung heute gegen die Slowakei ins Rollen. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Eishockey Länderspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Das Team von Coach Toni Söderholm begann an diesem Wochenende mit den Vorbereitungsspielen auf die anstehende Weltmeisterschaft in Lettland. In einer turbulenten Zeit kann der Finne derzeit aber nicht auf die erste Garde der DEB-Jungs zurückgreifen.

In der DEL sind derzeit die Playoffs eingeläutet worden und die NHL geht ebenfalls bald ins Saisonfinale. Topstars wie Draisaitl oder Seidenberg sind deshalb gegen die Slowakei nicht mit an Board.

Nachdem man sich bereits gestern um 20.15 Uhr die Klinke gegen die Slowaken in die Hand gegeben hat, erfolgt der Bully heute am 25. April um 16.00 Uhr im slowakischen Piestany zum zweiten Test gegen die Slowakei.

Und so sieht der Kader fürs heutige Spiel aus, mit von der Partie sind sechs Debütanten. Der Routinier im Team von Söderholm ist Bernhard Ebner von der Düsseldorfer EG mit 47 Einsätzen auf dem internationalen Eis für das DEB-Team.

Position Trikotnummer Nachname Vorname Geburtsdatum Verein Länderspiele GK 31 Treutle Niklas 29.04.1991 Nürnberg Ice Tigers 35 GK 1 Pantkowski Mirko 26.05.1998 Düsseldorfer EG 4 GK 30 Hane Hendrik 18.09.2000 Düsseldorfer EG 2 D 67 Ebner Bernhard 12.09.1990 Düsseldorfer EG 47 D 11 Nowak Marco 23.07.1990 Düsseldorfer EG 35 D 68 Mebus Oliver 30.03.1993 Nürnberg Ice Tigers 17 D 88 Fohrler Tobias 06.09.1997 HC Ambri Piotta/Schweiz 4 D 79 Ugbekile Colin 24.09.1999 Kölner Haie 7 D 93 Sezemsky Simon 28.06.1993 Augsburger Panther 11 D 70 Huss Johannes 09.08.1998 Schwenninger Wild Wings 2 D 82 Rogl John 03.05.1996 Augsburger Panther 6 F 25 Schmölz Daniel 25.01.1992 Nürnberg Ice Tigers 3 F 77 Fischbuch Daniel 19.08.1993 Düsseldorfer EG 4 F 49 Kammerer Maximilian 28.09.1996 Düsseldorfer EG 21 F 9 Eder Tobias 04.03.1998 Düsseldorfer EG 0 F 40 Ehl Alexander 28.11.1999 Düsseldorfer EG 0 F 13 Dumont Lucas 08.06.1997 Kölner Haie 8 F 27 Uvira Sebastian 26.01.1993 Kölner Haie 30 F 61 Bassen Boaz 09.05.1999 Schwenninger Wild Wings 0 F 78 Pfaffengut Daniel 12.05.1996 Schwenninger Wild Wings 0 F 6 Sternheimer Marco 14.08.1998 Augsburger Panther 4 F 41 Eisenmenger Maximilian 21.08.1998 Augsburger Panther 0 F 12 Braun Laurin 18.02.1991 Krefeld Pinguine 13 F 24 Blank Alexander 04.02.2002 Krefeld Pinguine 0

Für alle Eishockey Fans gibt es tolle Neuigkeiten, denn Ihr habt die Wahl zwischen zwei Sendern, um die Vorbereitungsspiele der DEB-Auswahl live und vor allem kostenlos zu sehen.

Der Sportsender Sport1 zeigt alle Matches der Deutschen im Vorfeld der WM. Außerdem könnt Ihr hier auch die anstehende Eishockey-WM live und kostenlos verfolgen. Nicht nur im Free-TV gibt es geballte Action vom Eis, sondern auch im Livestream von unterwegs könnt Ihr bei Sport1 das Eishockey-Spektakel kostenlos miterleben.

Auch Magenta Sport überträgt kostenlos auf seinen Plattformen. Bei MagentaTV läuft das Spiel auf MyTeamTV Eishockey 8, der Livestream ist via magentasport.de abrufbar.

Die Berichterstattung aus dem kleinen Ort Piestany beginnt heute15 Minuten vor dem Bully.

Der erst 20-Jährige Ice Tiger aus Nürnberg, Julius Karrer, rückte erst kurzfristig in das DEB Aufgebot, weil sich Tobias Fohrler beim Training der Nationalmannschaft in Nürnberg verletzte.

Nun steht für den jungen Abwehrmann das Debüt auf der internationalen Bühne kurz bevor. Coach Söderholm teilte mit: "Julius Karrer stand schon auf Abruf bereit und jetzt ist der Fall eingetreten, dass er zu uns kommt. Er hat sich sehr gut entwickelt in dieser Saison und sich die Chance verdient. Schade, dass sich Tobias Fohrler im Moment nicht mehr empfehlen kann. Wir bewerten seine Situation je nachdem wie die Reha jetzt verläuft".

