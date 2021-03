Eishockey: Nächster Sieg für die Adler - Pleite für Nürnberg

Die Adler Mannheim drehen in der Südgruppe der DEL einsam ihre Kreise an der Spitze. Das 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) gegen die Augsburger Panther war der zehnte Sieg in den vergangenen elf Spielen für den Titelfavoriten.

Mit 58 Punkten liegen die Mannheimer 15 Zähler vor dem Verfolger Red Bull München. Einen weiteren Zähler zurück folgt der ERC Ingolstadt nach dem 5:2 (1:0, 4:0, 0:2) bei Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers.

Markus Eisenschmid (10.), Sinan Akdag (16./40.) und Stefan Loibl (31.) erzielten die Tore für Mannheim, Jaroslav Hafenrichter (13.) hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, für den Endstand sorgte David Stieler (45.).

Die siebte Niederlage in Serie kassierten die Ice Tigers, bei denen Ex-Nationalspieler Stefan Ustorf am Montag sein Amt als neuer Sportdirektor antreten wird. Zweifacher Torschütze für Ingolstadt war Brandon Defazio, zudem trafen Wayne Simpson, Frederik Storm und Louis-Marc Aubry zur 5:0-Führung. Brett Pollock und Eric Cornel gestalteten das Ergebnis für die Hausherren etwas freundlicher.