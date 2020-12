DEL - Eisbären Berlin startet mit Sieg gegen Bremerhaven erfolgreich in die neue Saison

Die Eisbären Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der DEL gestartet. Der siebenmalige DEL-Meister gewann zum Auftakt gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) und übernahm vorerst die Tabellenführung in der Gruppe Nord. Am Donnerstag hatte die Düsseldorfer EG das Auftaktspiel beim rheinischen Rivalen Kölner Haie mit 5:4 nach Penaltyschießen für sich entschieden.

Kristopher Foucault (3.) brachte die Berliner früh in Führung. Carson McMillan (12.) glich noch im ersten Drittel aus. Matthew White (38.) und Leonhard Pföderl (52.) brachten die Berliner aber auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Niklas Andersen (60.) kam zu spät.

Die Saison wird nach zweimaliger Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie in zwei regionalen Gruppen gespielt, um die Reisekosten und die Gefahr von Ansteckungen zu verringern. Statt 52 Spielen kommt jeder Klub im Idealfall auf 38 Partien, wenn Spielabsagen wegen Coronafällen ausbleiben. Die Play-offs werden nicht wie üblich im Modus "best of seven", sondern in maximal drei Begegnungen pro Runde ausgetragen.