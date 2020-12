DEL - Termine: Saisonstart, Hauptrunde, Spielplan, Playoffs

Nach monatelanger Pause kehrt die DEL zurück. SPOX gibt Euch einen Überblick, wann die Deutsche Eishockey Liga den Spielbetrieb aufnimmt und nennt die wichtigsten Termine der Saison.

Nachdem die DEL-Saison 2019/2020 am 8. März abgebrochen wurde, konnte kein Deutscher Meister ermittelt werden. In der neuen Saison hofft man nun trotz Corona-Pandemie auf einen möglichst geregelten Saisonablauf.

DEL: Die wichtigsten Termine im Überblick - Saisonstart, Playoffs

Die 27. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga war so unsicher wie nie. Eigentlich hätte der Ligabetrieb bereits am 18. September starten sollen. Damals hofften die Vereine noch, zu einem späteren Zeitpunkt vor mehr Zuschauern spielen zu können. Nun geht es am 17. Dezember los. Einen genauen Startzeitpunkt zu den Playoffs gibt es noch nicht.

Als Vorbereitung spielen acht Teams vom 11. November bis 12. Dezember den Magenta Sport Cup aus.

DEL-Saison 2020/21: Teilnehmer

Alle Teilnehmer der Vorsaison haben die Lizenz für die neue Saison erhalten, das gab die Liga am 9. Juli 2020 bekannt.

Die Mannschaften wurden in zwei regionale Gruppen eingeteilt:

DEL: Gruppe Nord

Mannschaft Düsseldorfer EG Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters Krefeld Pinguine Kölner Haie

DEL: Gruppe Süd

Mannschaft Adler Mannheim Augsburger Panther EHC Red Bull München ERC Ingolstadt Nürnberg Ice Tigers Schwenninger Wild Wings Straubing Tigers

DEL: Der Modus der Saison 2020/21

Aufgrund des verspäteten Starts wurde die Hauptrunde stark verkürzt. Die 14 Klubs spielen innerhalb der Gruppe eine Doppelrunde (zweimal Hin- und Rückspiel), gegen die Mannschaften der anderen Gruppe eine Einfachrunde (Hin- und Rückspiel). Damit absolviert jede Mannschaft 38 anstatt 52 Spiele. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs.

Das Viertelfinale wird gruppenintern ausgetragen. Die Halbfinal-Partien finden über Kreuz statt. Alle Serien werden im Best-of-Three-Modus gespielt.

Eigentlich sollte zu der neuen Saison die Auf- und Abstiegsregelung wieder eingeführt werden. Die DEL entschied allerdings, auf den Abstieg zu verzichten. Sollte der DEL2-Meister die wirtschaftliche Lizenzprüfung bestehen, wird diesem Klub der Aufstieg ermöglicht. Für diese Prüfung haben sich die Löwen Frankfurt, Bietigheim Steelers und Kassel Huskies beworben.

"Wir sind davon überzeugt, dass dieser Modus genau richtig ist. Alle Clubs waren sehr schnell damit einverstanden. Der Modus der regionalen Gruppen mit Breakout Games bietet einen spannenden Wettbewerb mit Ligacharakter und gleichzeitig vermeiden wir Risiken für die Teams wie zum Beispiel zu viele weite Reisen mit Hotelübernachtungen. Dass wir dann noch Playoffs spielen können, ist zusätzlich schön. Es ist das Salz in der Suppe. Und natürlich wäre es für alle schön, wenn die Fans dann wieder live in den Stadien mit dabei sein könnten", so Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

© getty

DEL-Saison 2020/21 im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der DEL werden weiterhin von Magenta Sport übertragen. Der Streamingdienst der Telekom zeigt neben der DEL auch die Basketball Bundesliga und die 3. Liga.

Der Streamingdienst ist für die Kunden der Telekom ein Jahr lang kostenlos. Im Anschluss kostet das Monats-Abo 4,83 Euro. Solltet Ihr kein Telekom-Kunde sein, könnt Ihr zwischen einem Jahres-Abo (9,70 Euro monatlich) oder einem Monats-Abo (16,53 Euro) wählen.

Die TV-Sender Sport1 zeigt pro Saison normalerweise mindestens 40 Live-Spiele. Wie sich das nun mit der verkürzten Saison darstellen wird, ist noch unbekannt.

DEL: Die Meister der letzten Jahre im Überblick

1994 wurde die Deutsche Eishockey Liga als höchste deutsche Profispielklasse eingeführt. Die erfolgreichsten Mannschaften seit Bestehen der DEL sind die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim (je sieben Titel).