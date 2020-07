Eishockey: Leon Draisaitl kündigt Olympia-Teilnahme an

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat nur wenige Stunden nach Abschluss des neuen Tarifvertrages in der NHL seine Olympia-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft angekündigt. "Bei den Olympischen Spielen für Deutschland zu spielen, wäre das Größte für mich! Es ist der Traum eines jeden Sportlers, das einmal miterleben zu dürfen", sagte der 24-Jährige.

Der neue Tarifvertrag der nordamerikanischen Profiliga enthält eine Klausel, die den Spielern zusichert, dass sie an Olympia 2022 und 2026 teilnehmen dürfen. Demnach darf Draisaitl - anders als bei der Silbermedaille 2018 - bei den kommenden beiden Winterspielen mit der deutschen Nationalmannschaft antreten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Dass wir jetzt die Aussicht haben, dass die besten Spieler der Welt dabei sind, macht das Ganze noch spezieller", sagte Bundestrainer Toni Söderholm: "Und sportlich wäre es ganz klar das beste Turnier seit Jahren, Eishockey auf dem absolut höchstmöglichen Niveau." Präsident Franz Reindl fügte hinzu: "Wenn ich auf die Entwicklung unserer Spieler schaue, dann bin ich überzeugt, dass wir konkurrenzfähig sein werden."

2018 in Pyeongchang blieb den Profis der nordamerikanischen Liga nach einem Streit der NHL mit dem Eishockey-Weltverband IIHF die Teilnahme an Olympia noch verwehrt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft 2022 in Peking in der Vorrunde auf Kanada, die USA und Gastgeber China.