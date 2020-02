DEL: Düsseldorf setzt Siegesserie fort

Die Düsseldorfer EG hat ihren Siegeszug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt und den nächsten Schritt im Kampf um die Play-offs gemacht. Das Team von Cheftrainer Harold Kreis gewann im Nachholspiel gegen die Augsburger Panther 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) und feierte den vierten Sieg in Folge. Zudem nahm die DEG Revanche für die 0:2-Niederlage in Augsburg vor 19 Tagen.

In der Tabelle liegt der achtmalige deutsche Meister mit 70 Punkten weiter auf Rang sechs, der direkt zum Einzug ins Play-off-Viertelfinale berechtigen würde.

Vor 5535 Zuschauern im ISS Dome sorgte Kapitän Alexander Barta per Penalty (30.) für den einzigen Treffer des Abends. Die Panther verpassten durch die Niederlage den Sprung auf Rang acht und bleiben als Zehnter auf dem letzten Play-off-Platz. Der Vorsprung auf die kriselnden Kölner Haie auf Rang elf beträgt sieben Zähler.