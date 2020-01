Zehnte Pleite in Serie: Kölner Haie verlieren auch in Mannheim

Die Kölner Haie finden in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) keinen Ausweg aus der Krise. Den Klassiker am 41. Spieltag bei Titelverteidiger Adler Mannheim verloren die Rheinländer 3:4 (2:1, 0:3, 1:0) und setzten ihre historische Niederlagenserie mit der zehnten Pleite in Folge fort.



Mit 52 Punkten gerät die Teilnahme des achtmaligen Meisters an den Play-offs zunehmend in Gefahr. Mannheim (85) ist erster Verfolger von Red Bull München (88). Der Spitzenreiter ist am Sonntagabend (19.00 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg gefordert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im Kampf um die besten Play-off-Plätze kassierten die Straubing Tigers ein 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) bei den Augsburger Panthern. Im "Pinguin-Duell" setzten sich die Fischtown Pinguins in Bremerhaven 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) gegen die wirtschaftlich angeschlagenen Krefelder durch.

Der ERC Ingolstadt verlor bei den Nürnberg Ice Tigers 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Vor der Partie hatten die Nürnberger bekannt gegeben, dass der DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer seinen auslaufenden Vertrag bis 2022 verlängert hat. Die Düsseldorfer EG sorgte gegen die Iserlohn Roosters mit einem 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) für klare Verhältnisse.