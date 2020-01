DEL: Kölner Haie kassieren herbe Klatsche - historische Pleitenserie hält an

Die historische Pleitenserie der Kölner Haie nimmt immer dramatischere Züge an - nach einem Debakel ist jetzt das Dutzend voll. Der achtmalige Meister ging am Freitag im kleinen rheinischen Derby bei den Krefeld Pinguinen mit 2:8 (0:3, 1:2, 1:3) völlig unter und baute am 42. Spieltag mit der zwölften Niederlage in der DEL in Folge seinen Vereinsnegativrekord aus.

Im oberen Tabellendrittel kassierte Meister Adler Mannheim beim 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) bei den Grizzlys Wolfsburg einen Rückschlag und liegt nun fünf Zähler hinter dem am Freitagabend spielfreien Spitzenreiter Red Bull München. Hinter den Adlern setzten sich im Verfolgerduell die Straubing Tigers mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) bei den Eisbären Berlin durch. Straubing ist nun Dritter, Berlin Fünfter.

In Krefeld schockten die Gastgeber die Haie schon im ersten Drittel: William Besse (1.), Phillip Bruggisser (15.) und Laurin Braun (17.) sorgten früh für einen komfortablen Vorsprung. Weitere Tore erzielten Daniel Pietta (29.), Jacob Lagace (31.), Alex Trivellato (42.), Jeremy Welsh (48.) und erneut Braun (59.). Frederik Tiffels (36.) und Jonathan Matsumoto (58.) verkürzten lediglich für das chancenlose Kölner Team von Coach Mike Stewart.

Parallel gewannen zudem die Fischtown Pinguins Bremerhaven bei den Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0, 0:0, 2:1), die Düsseldorfer EG setzte sich nach einem Kraftakt im letzten Drittel mit 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings durch. Der ERC Ingolstadt behielt vor eigenem Publikum nach Overtime gegen die Iserlohn Roosters mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) die Oberhand.