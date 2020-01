Der nächste deutsche "Superstar" nach Leon Draisaitl: Begeisterung für Tim Stützle immer größer

Ausnahmetalent Tim Stützle wird in Nordamerika als nächster deutscher Eishockey-Superstar nach Leon Draisaitl gehandelt. Dabei sind seine NHL-Rechte noch nicht einmal vergeben.

Tim Stützle war dieser symbolische Akt nicht eigentlich ganz recht. "Trainieren muss ich schon noch damit", sagte der Mannheimer Himmelsstürmer am Sonntag bei Magenta Sport schmunzelnd, als ihm Ex-Profi Patrick Ehelechner nach dem 3:2 gegen Wolfsburg vor laufender Kamera das Gitter am Helm abschraubte. Ab seinem 18. Geburtstag am Mittwoch darf der Zusatzschutz tatsächlich weg - und Stützle hat dann "auf jeden Fall bessere Sicht".

Doch schon mit der visuellen Einschränkung hat der Adler-Youngster in den vergangenen Monaten so enorme Qualitäten gezeigt, dass die Experten in Nordamerika sein Potenzial überschwänglich kommentieren. Kurz vor seiner Volljährigkeit wurde der Stürmer in der offiziellen Prognose für die Talentziehung im Juni an Nummer eins im internationalen Ranking gelistet.

Tim Stützle übertrifft Leon Draisaitl

Sein Kumpel Moritz Seider, der gerade mit Bravour sein erstes Nordamerikajahr absolviert, ist ohnehin voll des Lobes. "Er weiß, woher er kommt und wohin er will. Er ist ein kluger Junge, er wird ein phänomenaler Superstar", sagte der Verteidiger dem Portal The Athletic. Stützle werde auch in Nordamerika schnell lernen, er bringe einfach alles mit. "Er ist schon jetzt ein großartiger Spieler."

Auch den zahlreichen Spähern der weltbesten Eishockeyliga blieb das nicht verborgen. Nun ist die Prognose zur Mitte der Saison keine Garantie, zumal unterschieden wird zwischen den besten Nachwuchscracks in Nordamerika und dem Rest der Welt. Aber Stützle übertrifft hier sogar Deutschlands Top-Star Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), der in seinem Jahrgang zum gleichen Zeitpunkt auf Platz zwei der Nordamerika-Liste stand. Draisaitl wurde im Sommer 2014 von den Oilers schließlich an Position drei ausgewählt.

© imago images

Tim Stützle: "Ich bin ein anderer Typ als Leon"

Vergleiche drängen sich regelrecht auf - und sie schmeicheln Stützle. "Es ist es eine Riesenehre, aber ich bin ein anderer Typ als Leon. Ich versuche einfach mein Ding zu machen, meinen Weg zu gehen", sagte der Shootingstar jüngst im SID-Gespräch. Zudem bremst Stützle die Begeisterung wohl auch aus Selbstschutz: "Ich will natürlich so hoch wie möglich gedraftet werden. Aber man muss den Ball flach halten, die Saison ist noch lang."

Neben den Aktien Stützles, der zuletzt mit der deutschen U20-Auswahl bei der WM überzeugend die Klasse hielt, steigen auch jene des Münchners John-Jason Peterka und des Berliners Lukas Reichel. Beide sind unter Experten ebenfalls Kandidaten für die erste Ziehungsrunde der 31 NHL-Teams. Drei sogenannte First-Round-Picks aus Deutschland hat es bislang noch nicht gegeben. "Die jungen Spieler in der DEL machen alle einen guten Job", sagte Stützle. Er sticht jedoch heraus.