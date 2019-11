DEL: Meister Adler Mannheim kommt wieder in Schwung

Meister Adler Mannheim kommt in der DEL nach seiner Mini-Krise wieder in Schwung. Das Team von Trainer Pavel Gross fertigte im Duell der DEL-Rekordchampions die Eisbären Berlin mit 7:3 (2:1, 4:0, 1:2) ab und feierte nach vier Niederlagen in Folge den zweiten Sieg nacheinander.

Der Titelverteidiger bleibt mit 35 Punkten Tabellendritter - mit deutlichem Abstand zum Vizemeister Red Bull München, der nach dem mühsamen 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Schwenninger Wild Wings 54 Zähler auf dem Konto hat. Das Überraschungsteam der Straubing Tigers (44) verbuchte mit 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) gegen die Iserlohn Roosters den sechsten Sieg in Serie.

Die Düsseldorfer EG kehrte durch ein wildes 6:5 (3:2, 1:2, 2:1) gegen den ERC Ingolstadt auf den vierten Platz zurück. Der rheinische Rivale Kölner Haie setzte sich mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg durch. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven siegten 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern.

Jan-Mikael Järvinen (7.), Joonas Lehtivuori (20./60.), Denis Reul (26.), Nicolas Krämmer (27.), Borna Rendulic (38.) und Matthias Plachta (40.) erzielten die Tore für die Adler, die sich gegen die erstarkten Eisbären endlich wieder in Meisterform präsentierten. München tat sich zwei Tage nach dem souveränen Viertelfinaleinzug in der Champions League mit dem 6:0 gegen Junost Minsk gegen den Tabellenletzten Schwenningen sehr schwer. Erst der Penalty von Mark Voakes entschied das Spiel.