Eishockey: Red Bull München in der Champions League auf Kurs

Red Bull München hat sich in der Eishockey-Champions-League eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale erspielt. Im Achtelfinal-Hinspiel gewann der Finalist der Vorsaison und souveräne DEL-Tabellenführer beim weißrussischen Meister Junost Minsk nach 0:2-Rückstand 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

Justin Schütz (33.), Trevor Parkes (42.) und Yasin Ehliz (44.) sicherten den Münchnern am Dienstag einen Vorteil für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (20. November). In der Vorsaison war der dreimalige deutsche Meister bis ins Finale gegen Frölunda Göteborg (1:3) vorgestoßen. Der Sieger des Achtelfinals trifft auf den Gewinner des schwedischen Duells zwischen Djurgardens IF und Skelleftea AIK.

Am Abend empfangen die Augsburger Panther, neben Meister Adler Mannheim dritter deutscher Achtelfinalist, den EHC Biel aus der Schweiz. "Dass 100 Prozent der deutschen Klubs weitergekommen sind, ist glorreich", hatte Präsident Franz Reindl vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) vorab gesagt.