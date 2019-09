DEL, Spielplan: Partien, Termine, TV

Die DEL ist bereits im vollen Gange und der fünfte Spieltag steht vor der Tür. SPOX verrät euch alles zum Spielplan, den nächsten Partien und wo Ihr die Spiele im TV sowie im Livestream verfolgen könnt.

Nach vier Spieltagen führt Red Bull München die Tabelle an, bisher gewann das Team jedes seiner Spiele.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DEL, Spielplan: Der fünfte Spieltag im Überblick

Am kommenden Donnerstag (26. September) steht der fünfte Spieltag der DEL an und hat gleich ein echtes Topspiel zu bieten. Die Adler Mannheim empfangen die Eisbären Berlin - beide haben jeweils sieben Meistertitel auf dem Konto.

Datum Beginn Heim Gast 26. September 19.30 Uhr Mannheim Berlin 26. September 19.30 Uhr Ingolstadt München 27. September 19.30 Uhr Düsseldorf Nürnberg 27. September 19.30 Uhr Schwenningen Krefeld 27. September 19.30 Uhr Bremerhaven Iserlohn 27. September 19.30 Uhr Augsburg Straubing 27. September 19.30 Uhr Köln Wolfsburg

© getty

DEL: TV-Übertragung und Livestream

Die Spiele der Deutschen Eishockey Liga werden nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Um die Adler Mannheim und Co. zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaSport.

Solltet Ihr kein Kunde der Telekom sein, kostet das Abo 9,99 Euro monatlich - und läuft über zumindest ein Jahr. Kunden haben aber eine Kündigungsfrist von zwei Monaten.

Darüber hinaus kann ein einfaches Monatsabonnement abgeschlossen werden, was allerdings 16,95 Euro kostet.

Telekom-Kunden hingegen können das Programm für ein Jahr kostenfrei genießen, nach Ablauf der Frist sind dann 4,95 Euro im Monat fällig. Hier geht's zur kompletten Übersicht der Pakete von MagentaSport.

DEL: 5. Spieltag im Liveticker bei SPOX

Wer kein Abo abschließen möchte oder keine Möglichkeit hat, das Geschehen auf dem Eis live vor den Bildschirmen zu verfolgen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. SPOX bietet sowohl am Donnerstag als auch am Freitag einen Konferenz-Liveticker an, in dem Ihr keine wichtigen Szenen verpasst. Hier geht's zur Übersicht.

Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin: Die Fakten

Während die Adler Mannheim in der vergangenen Saison Erster wurden, schlossen die Eisbären die Runde lediglich auf dem neunten Platz ab.

Daten zum Spiel:

Von 131 direkten Duellen gingen die Adler 65 Mal als Sieger vom Eis - drei Partien endeten Remis.

Mannheim gewann das letzte Duell gegen die Eisbären mit 7:0.

Berlin gewann letztmals im Dezember 2018 gegen die Adler - damals mit 3:2.

DEL: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag

Die aktuelle DEL-Tabelle: