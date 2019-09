Wuhan Open Women Single-Livestream: WTA Wuhan: Tag 4 am 25.09.

Bei dem Hartplatztunier in Wuhan kämpft die Tenniselite um die Nachfolge von Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe WTA Wuhan: Tag 4 am 25.09. um 05:00 Uhr!

Wuhan Open Women Single Livestreams

WTA Wuhan: Tag 2 am 23.09. um 05:00 Uhr

Tennis-Action auf DAZN! Die Asien-Tour der WTA geht weiter. Diesmal kämpft die Tennis-Elite in Wuhan im Osten von China um ein Preisgeld von rund 2,5 Millionen US Dollar. Hier siehst du den 2. Turniertag!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

WTA Wuhan: Tag 3 am 24.09. um 05:00 Uhr

Tennis-Action auf DAZN! Die Asien-Tour der WTA geht weiter. Diesmal kämpft die Tennis-Elite in Wuhan im Osten von China um ein Preisgeld von rund 2,5 Millionen US Dollar. Hier siehst du den dritten Turniertag!

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.