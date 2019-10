Intrum Stockholm Open Men Single-Livestream: ATP Stockholm Open - Viertelfinale am 18.10.

Der Traum vom Finale rückt immer näher! Beim Hallenturnier in Stockholm stehen die Viertelfinals an. Welcher Spieler den Sprung ins Halbfinale schafft, erfährst Du live auf DAZN!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe ATP Stockholm Open - Viertelfinale am 18.10. um 12:00 Uhr!

Intrum Stockholm Open Men Single Livestreams

ATP Stockholm Open - Halbfinale am 19.10. um 15:00 Uhr

Der Traum vom Finale ist zum Greifen nah! Wer beerbt Stefanos Tsitsipas, der im vergangenen Jahr das Turnier für sich entscheiden konnte? Erlebe alle Emotionen aus Schweden auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.