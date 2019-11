Davis Cup Men National_team-Livestream: Davis Cup Finals: Tag 4 - Konferenz am 21.11.

Am Vormittag starten die Duelle Frankreich - Serbien, Deutschland - Chile und Großbritannien - Kasachstan auf den drei Courts in Madrid. Im Anschluss, nicht jedoch vor 18:00 Uhr, folgt auf dem Centre Court das erste Viertelfinale.





Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Davis Cup Finals: Tag 4 - Konferenz am 21.11. um 11:00 Uhr!

Davis Cup Men National_team Livestreams

Italien - Kanada am 18.11. um 18:00 Uhr

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Davis Cup Finals: Tag 2 - Konferenz am 19.11. um 11:00 Uhr

Am Vormittag starten die Duelle Argentinien - Chile, Frankreich - Japan und Kasachstan - Niederlande auf den drei Courts in Madrid. Jeweils im Anschluss, nicht jedoch vor 18:00 Uhr, folgen Spanien - Russland, USA - Kanada und Australien - Kolumbien.

Frankreich - Serbien am 21.11. um 11:00 Uhr

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.