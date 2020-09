UEFA Nations League-Livestream: Irland - Finnland am 06.09.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Irland - Finnland am 06.09. um 18:00 Uhr!

UEFA Nations League Livestreams

Lettland - Andorra am 03.09. um 18:00 Uhr

Ukraine - Schweiz am 03.09. um 20:45 Uhr

In der Gruppe der deutschen Mannschaft trifft die Schweiz auf die Ukraine. In der vergangenen Spielzeit schaffte das ukrainische Team den Aufstieg aus Liga B, während die Schweiz den Wettbewerb sogar auf Platz 4 beendete.

Kommentator: Matthias Naebers

Spanien - Ukraine am 06.09. um 20:45 Uhr

Kommentator: Marcel Seufert / Experte: Benny Lauth

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.