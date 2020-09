UEFA Nations League-Livestream: Estland - Georgien am 05.09.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Estland - Georgien am 05.09. um 18:00 Uhr!

UEFA Nations League Livestreams

Lettland - Andorra am 03.09. um 18:00 Uhr

Ukraine - Schweiz am 03.09. um 20:45 Uhr

In der Gruppe der deutschen Mannschaft trifft die Schweiz auf die Ukraine. In der vergangenen Spielzeit schaffte das ukrainische Team den Aufstieg aus Liga B, während die Schweiz den Wettbewerb sogar auf Platz 4 beendete.

Kommentator: Matthias Naebers

Schweden - Frankreich am 05.09. um 20:45 Uhr

Der Weltmeister zu Gast in Solna. In der starken Gruppe mit Vorjahressieger Portugal sollten die Franzosen ihre erste Partie gewinnen, um eine Chance auf den Sieg der Gruppe A3 zu haben.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.