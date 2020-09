UEFA Nations League-Livestream: Aserbaidschan - Luxemburg am 05.09.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Aserbaidschan - Luxemburg am 05.09. um 18:00 Uhr!

UEFA Nations League Livestreams

Lettland - Andorra am 03.09. um 18:00 Uhr

Ukraine - Schweiz am 03.09. um 20:45 Uhr

In der Gruppe der deutschen Mannschaft trifft die Schweiz auf die Ukraine. In der vergangenen Spielzeit schaffte das ukrainische Team den Aufstieg aus Liga B, während die Schweiz den Wettbewerb sogar auf Platz 4 beendete.

Kommentator: Matthias Naebers

Schweden - Frankreich am 05.09. um 20:45 Uhr

Der Weltmeister zu Gast in Solna. In der starken Gruppe mit Vorjahressieger Portugal sollten die Franzosen ihre erste Partie gewinnen, um eine Chance auf den Sieg der Gruppe A3 zu haben.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.