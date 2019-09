UEFA Europa League-Livestream: Wolverhampton - Braga am 19.09.

Neulinge: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben es die Wolves in die Gruppenphase der UEFA Europa League geschafft.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Wolverhampton - Braga am 19.09. um 21:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

Eintracht Frankfurt - Arsenal am 19.09. um 18:55 Uhr

Eintracht international, weiter gehts! In der vergangenen Saison scheiterte Frankfurt im Halbfinale knapp am späteren Titelgewinner Chelsea, jetzt geht es zum Gruppenauftakt gegen den Final-Verlierer. Weitere Gegner sind Lüttich und Guimaraes.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 18:40 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Slovan Bratislava - Besiktas am 19.09. um 21:00 Uhr

Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte treffen Slovan Bratislava und Besiktas aufeinander.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Necat Aygün

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.