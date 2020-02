UEFA Europa League-Livestream: VfL Wolfsburg – Malmö am 20.02.

Auch wenn man vom VfL Wolfsburg gegen Malmö FF ein Weiterkommen erwartet, marschierte der schwedische Rekordmeister bislang souverän durch die UEFA Europa League. Jon-Dahl Tomasson und sein Team kommen mit reichlich Rückenwind nach Niedersachsen.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Alexis Menuge



UEFA Europa League Livestreams

Schachtjor Donezk - Benfica am 20.02. um 18:55 Uhr

Julian Weigl ist der zweitteuerste Transfer der Benfica-Vereinsgeschichte. Mit seiner Erfahrung soll er die portugiesische Talentschmiede ins Achtelfinale der UEFA Europa League führen, doch davor wartet noch das routinierte Team von Schachtjor Donezk.

Kommentator: Franz Büchner

Alkmaar – LASK am 20.02. um 21:00 Uhr

Der LASK war eine der Überraschungen in der bisherigen UEFA Europa League, doch bei AZ muss das Team von Valerien Isamel vor allem defensiv auf der Hut sein. Alkmaar verfügt mit Myron Boadu, Calvin Stegs und Ousamma Idrissi über einen hochtalentierten Angriff.

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Andreas Ivanschitz

