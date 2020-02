UEFA Europa League-Livestream: Olympiakos - Arsenal am 20.02.

Arsenal zog ohne große Mühe als Gruppensieger vor Eintracht Frankfurt in die Zwischenrunde der UEFA Europa Leage ein, doch nun wartet ein schweres Auswärtsspiel in Piräus. Bei Olympiakos muss sich das Team um Mikel Arteta auf einen heißen Tanz gefasst machen.

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Necat Aygün



UEFA Europa League Livestreams

Schachtjor Donezk - Benfica am 20.02. um 18:55 Uhr

Julian Weigl ist der zweitteuerste Transfer der Benfica-Vereinsgeschichte. Mit seiner Erfahrung soll er die portugiesische Talentschmiede ins Achtelfinale der UEFA Europa League führen, doch davor wartet noch das routinierte Team von Schachtjor Donezk.

Kommentator: Franz Büchner

Alkmaar – LASK am 20.02. um 21:00 Uhr

Der LASK war eine der Überraschungen in der bisherigen UEFA Europa League, doch bei AZ muss das Team von Valerien Isamel vor allem defensiv auf der Hut sein. Alkmaar verfügt mit Myron Boadu, Calvin Stegs und Ousamma Idrissi über einen hochtalentierten Angriff.

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Andreas Ivanschitz

