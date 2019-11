UEFA Europa League-Livestream: Olexandrija - VfL Wolfsburg am 28.11.

Die Wolfsburger haben in Gruppe I bereits viele Punkte ohne große Not liegen lassen, können jetzt beim Tabellenletzten trotzdem einen entscheidenden Schritt in Richtung nächste Runde machen.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Sascha Bigalke



UEFA Europa League Livestreams

Astana - Man United am 28.11. um 16:50 Uhr

United hat das Achtelfinale bereits erreicht und als einzige Mannschaft der UEFA Europa League in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert.

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Helge Payer

Besiktas - Slovan Bratislava am 28.11. um 18:55 Uhr

Rosenborg - LASK am 28.11. um 21:00 Uhr

Sollten die Linzer beim bereits ausgeschiedenen Rosenborg zum ersten Mal in Gruppe D auswärts gewinnen, wäre die Zwischenrunde ganz nah.

Kommentator: Philipp Krummholz / Experte: Andreas Ivanschitz

