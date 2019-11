UEFA Europa League-Livestream: LASK - PSV am 07.11.

Nach der Nullnummer im Hinspiel kann der LASK mit einem Sieg vor heimischer Kulisse punktemäßig zum Tabellenführer PSV aufschließen.

Kommentator: Philipp Krummholz / Experte: Andreas Ivanschitz



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe LASK - PSV am 07.11. um 18:55 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

Guimaraes - Arsenal am 06.11. um 16:50 Uhr

In Gruppe F der Europa League ist der Tabellenprimus aus London am 4. Spieltag zu Gast beim punktlosen Guimaraes.

Kommentator: Daniel Günther

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Astana - Alkmaar am 07.11. um 16:50 Uhr

Während Alkmaar in dieser Europa-League-Saison noch ungeschlagen auf Platz 2 rangiert, stellt Astana mit null Punkten aus drei Spielen das Schlusslicht in Gruppe L dar.

Man United - Partizan am 07.11. um 21:00 Uhr

Die Minimalisten aus Manchester stehen nach drei Spielen mit sieben Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe L und haben lediglich ein Torverhältnis von 2:0.

Kommentator: Frederik Harder

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.