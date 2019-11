UEFA Europa League-Livestream: Düdelingen - FC Sevilla am 07.11.

Der FC Sevilla will seine weiße Weste behalten - die Spanier haben alle bisherigen drei Spiele gewonnen und dabei ein Torverhältnis von 7:0.

Kommentator: Max Gross



Guimaraes - Arsenal am 06.11. um 16:50 Uhr

In Gruppe F der Europa League ist der Tabellenprimus aus London am 4. Spieltag zu Gast beim punktlosen Guimaraes.

Kommentator: Daniel Günther

Astana - Alkmaar am 07.11. um 16:50 Uhr

Während Alkmaar in dieser Europa-League-Saison noch ungeschlagen auf Platz 2 rangiert, stellt Astana mit null Punkten aus drei Spielen das Schlusslicht in Gruppe L dar.

Man United - Partizan am 07.11. um 21:00 Uhr

Die Minimalisten aus Manchester stehen nach drei Spielen mit sieben Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe L und haben lediglich ein Torverhältnis von 2:0.

Kommentator: Frederik Harder

