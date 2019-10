UEFA Europa League-Livestream: AS Rom - Borussia M'Gladbach am 24.10.

Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien muss die Borussia bei ihrem ersten Europapokal-Duell mit der Roma etas mitnehmen, um in Gruppe J nicht schon abzufallen.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 18:40 Uhr.



UEFA Europa League Livestreams

Gent - VfL Wolfsburg am 24.10. um 18:55 Uhr

Gent und Wolfsburg liefern sich das Duell um den ersten Platz in Gruppe I.

Kommentar: Uwe Morawe / Experte: Peter Hyballa

Eintracht Frankfurt - Lüttich am 24.10. um 21:00 Uhr

Premiere mit Brisanz: Zum ersten Mal in der Geschichte empfängt die Eintracht Standard Lüttich, den Hauptgegner im Kampf um Platz zwei in Gruppe F.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

