UEFA Champions League-Livestream: Tottenham - RB Leipzig am 19.02.

Als insgesamt zehnte deutsche Mannschaft in der Geschichte der UEFA Champions League hat Leipzig dir Runde der letzten 16 erreicht, das Achtelfinal-Hinspiel in London ist das größte Spiel der immer noch sehr jungen Vereinsgeschichte.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



UEFA Champions League Livestreams

Atletico Madrid - Liverpool (Highlights) am 18.02. um 21:00 Uhr

Titelverteidiger Liverpool dominiert die heimische Premier League bislang wie keine Mannschaft zuvor und möchte im Achtelfinal-Hinspiel auch in der UEFA Champions League Stärke zeigen, nach einer teilweise wackeligen Gruppenphase. Das zuletzt schwächelnde Atletico muss dringend in der Offensive Antworten finden. Das Spiel in voller Länge gibt es ab 0 Uhr bei DAZN.

Kommentator: Marco Hagemann

Atalanta - Valencia (Highlights) am 19.02. um 21:00 Uhr

Atalanta kam bei seiner Premiere in der UEFA Champions League als einziges Team mit einer negativen Tordifferenz ins Achtelfinale, außerdem hatte kein anderer Achtelfinalist in der Gruppenphase so wenige Punkte - den Italienern wird das egal sein, im Hinspiel gegen Valencia suchen sie ihre Chance auf die nächste Überraschung. Das Spiel in voller Länge gibt es ab 0 Uhr bei DAZN zu sehen.

Kommentator: Robby Hunke

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.