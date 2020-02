UEFA Champions League-Livestream: Real Madrid - Man City (Highlights) am 26.02.

Mit dem Meistertitel wird es diesmal wohl nichts, da will Manchester City endlich in Europa ganz nach oben. Ein Erfolg gegen Rekordsieger Real Madrid im Achtelfinale wäre ein guter Anfang - die Madrilenen sind aber gerade hervorragend in Form und gerade in der UEFA Champions League bekannt für plötzliche Leistungsschübe. Das Spiel in voller Länge gibt es ab 0 Uhr bei DAZN.

Kommentator: Uli Hebel



Neapel - FC Barcelona am 25.02. um 21:00 Uhr

Zwei Teams mit reicher Europapokal-Geschichte treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Das Achtelfinal-Hinspiel ist für beide die Chance, diverse wackelige Auftritte der vergangenen Wochen zu überdecken. Barcelona geht als Favorit in die Partie in Neapel.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Lyon - Juventus am 26.02. um 21:00 Uhr

Zum dritten Mal in Folge steht Lyon im Achtelfinale, in den vergangenen beiden Jahren war hier Schluss. Für Juventus soll das hier vor dem Hinspiel nur eine Durchgangsstation sein, die Turiner kamen in drei der letzten vier Jahre immer über die Runde der letzten 16 hinaus.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Jan Platte / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

