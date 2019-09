UEFA Champions League-Livestream: PSG - Real Madrid am 18.09.

Gleich zum Auftakt ein Duell, das nach Viertel- oder Halbfinale klingt: Beide schieden zuletzt im Achtelfinale aus, das soll jetzt deutlich anders werden. In einer Gruppe mit Brügge und Galatasaray machen Real und PSG wohl Platz 1 unter sich aus.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Per Mertesacker. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



Lyon - Zenit am 17.09. um 18:55 Uhr

Nach dem Aus im Achtelfinale der letzten Saison gegen den FC Barcelona nimmt Olympique Lyon jetzt einen neuen Anlauf. Die Gruppe G komplettieren RB Leipzig und Benfica Lissabon.

Kommentator: Stefan Galler

Chelsea - Valencia am 17.09. um 21:00 Uhr

Nach einem Jahr Pause ist Europa-League-Sieger Chelsea zurück in der UEFA Champions League. Die Engländer schieden in 15 Anläufen nur einmal in der Gruppenphase aus - Valencia verpasste bei den letzten zwei Teilnahmen das Achtelfinale.

Kommentator: Flo Eckl / Experte: Sascha Bigalke

Schachtjor Donezk - Man City am 18.09. um 21:00 Uhr

Bei acht Teilnahmen kam City erst einmal übers Viertelfinale hinaus, deutlich zu wenig für die Ansprüche des englischen Meisters. Jetzt trifft Pep Guardiolas Truppe zum dritten Mal hintereinander in der Gruppe auf Donezk.

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Michael Hofmann

