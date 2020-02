UEFA Champions League-Livestream: Chelsea - FC Bayern München (Highlights) am 25.02.

Die Bayern treffen zum ersten Mal seit dem UEFA Supercup 2013 auf Chelsea, damals gewannen die Münchner im Elfmeterschießen. In der UEFA Champions League haben sich die Bayern noch nie gegen Chelsea durchgesetzt, weder im Viertelfinale 2005 noch im Trauma-Endspiel 2012. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel ist der deutsche Meister diesmal klar in der Favoritenrolle. Das Spiel in voller Länge gibt es ab 0 Uhr bei DAZN.

Kommentator: Uli Hebel



Zwei Teams mit reicher Europapokal-Geschichte treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Das Achtelfinal-Hinspiel ist für beide die Chance, diverse wackelige Auftritte der vergangenen Wochen zu überdecken. Barcelona geht als Favorit in die Partie in Neapel.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

