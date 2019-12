UEFA Champions League-Livestream: Benfica - Zenit am 10.12.

Zenit liegt in Leipzigs Gruppe G auf Platz zwei, punktgleich mit Lyon, und hat den direkten Vergleich mit den Franzosen gewonnen - ein Sieg in Lissabon bringt die Russen also sicher ins Achtelfinale.

Kommentator: Oliver Forster



UEFA Champions League Livestreams

Salzburg - Liverpool am 10.12. um 18:55 Uhr

Endspiel ums Achtelfinale: Salzburg braucht einen Sieg für die Sensation, Liverpool reicht ein Unentschieden. Sollten die Gäste verlieren und Neapel gleichzeitig gegen Genk mindestens einen Punkt holen, wäre der Titelverteidiger zum ersten Mal seit 2013 schon in der Gruppenphase ausgeschieden.

Moderator: Tobias Wahnschaffe / Kommentator: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 18:40 Uhr.

Chelsea - Lille am 10.12. um 21:00 Uhr

Chelsea liegt auf Platz 3 in der engen Gruppe H und kann mit einem Sieg am letzten Spieltag sicher weiterkommen. Trennen sich Ajax und Valencia unentschieden, wären die Londoner in diesem Fall sogar Gruppenerster. Ein Remis reicht Chelsea nur, wenn Valencia verliert.

Kommentator: Franz Büchner

