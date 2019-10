Serie A-Livestream: SPAL - Sampdoria am 04.11.

Wenn der Tabellenletzte Sampdoria jetzt nicht gegen den direkten Abstiegskonkurrenten punktet, droht es schon nach zehn Spielen immer düsterer zu werden.

Kommentator: Mario Rieker



Serie A Livestreams

AS Rom - Neapel am 02.11. um 15:00 Uhr

Die Roma und Napoli hinken der SerieA-Spitze in dieser Saison bislang hinterher und müssen nun Big-Points sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Kommentator: Ruben Zimmermann / Experte: Sebastian Kneißl

Bologna - Inter Mailand am 02.11. um 18:00 Uhr

Angriff auf die Tabellenspitze: Wenn Inter gegen Bologna gewinnt und Juve im Turiner Derby verliert, darf sich das Team von Antonio Conte neuer Tabellenführer nennen! / Kommentator: Tobi Fischbeck

AC Mailand - Lazio Rom am 03.11. um 20:45 Uhr

Beim letzten Aufeinandertreffen im Halbfinale der Coppa Italia war für die Mailänder gegen Lazio Schluss, in der Liga hingegen verlor Milan seit über zwei Jahren kein Duell mehr gegen das Team aus Rom.

Kommentator: Tino Polster / Experte: Max Nicu

