Serie A-Livestream: SPAL - Neapel am 27.10.

Neapel hat den Anspruch auf wieder mindestens Platz 2 und gewann alle vier Duelle seit dem Wiederaufstieg der Gastgeber 2017, SPAL will einfach nur in der Liga bleiben.

Kommentator: Tobi Fischbeck





Serie A Livestreams

Hellas Verona - Sassuolo am 25.10. um 20:45 Uhr

Duell im unteren Tabellenmittelfeld: In der vergangenen Saison gewann jeweils die Auswärtsmannschaft zu null.

Lecce - Juventus am 26.10. um 15:00 Uhr

Juventus führt die Tabelle ungeschlagen und mit fast perfekter Punkteausbeute an - ein Ausrutscher gegen den Aufsteiger könnte aber bereits bedeuten, dass der Meister Platz 1 verliert, so eng ist Verfolger Inter Mailand dran.

Kommentator: Marco Hagemann

AS Rom - AC Mailand am 27.10. um 18:00 Uhr

Das Heimrecht war für die Roma gegen die Rossoneri zuletzt kein Vorteil, vor drei Jahren gewann sie dieses Duell letztmals - aktuell scheint der AC Mailand auf Rang 12 ein willkommener Gegner zu sein.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Michael Hofmann

