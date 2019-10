Serie A-Livestream: Sampdoria - AS Rom am 20.10.

Sampdoria spielt eine bisher grausame Saison und braucht nach nur einem Sieg aus sieben Spielen als Tabellenletzter ein Zeichen der Hoffnung, die Roma will den Rückstand auf die Tabellenspitze etwas verkleinern.

Kommentator: Tino Polster



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Sampdoria - AS Rom am 20.10. um 15:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Lazio Rom - Atalanta am 19.10. um 15:00 Uhr

Im Mai gewann Lazio an gleicher Stelle das Finale der Coppa Italia gegen Atalanta und verdarb dem Team aus Bergamo den ersten Titelgewinn seit 1963. Jetzt kämpfen beide in der Liga um den Anschluss an die vordersten Plätze.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Sascha Bigalke

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Neapel - Hellas Verona am 19.10. um 18:00 Uhr

Harte Aufgabe für den Aufsteiger: Bevor Hellas Verona 2018 abstieg, gewann der aktuelle Tabellenvierte Neapel dieses Duell viermal in Folge.

Kommentator: Claus Müller

Parma - CFC Genua am 20.10. um 18:00 Uhr

Gervinho hat seinen Vertrag bei den Gialloblu bis 30. Juni 2022 verlängert. Kann er im neunten Pflichtspiel der Saison gegen Genua seinen vierten Treffer markieren?

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.