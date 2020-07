Serie A-Livestream: Parma - Florenz am 05.07.

Parma Calcio empfängt im heimischen Stadio Ennio Tardini das Team von Trainer Giuseppe Iachini. Kommentator: Tom Kirsten



Serie A Livestreams

Atalanta - Neapel am 02.07. um 19:30 Uhr

Atalanta kann im Duell gegen Napoli einen Riesenschritt in Richtung Champions League machen und somit die starke Leistung der Vorsaison bestätigen.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Sasche Bigalke

AS Rom - Udinese am 02.07. um 21:45 Uhr

Die Roma würde sich gerne ohne Umwege für die Königsklasse qualifizieren. Ein Sieg gegen das abstiegsbedrohte Team aus Udinese ist für dieses Ziel unabdingbar.

Kommentator: Max Gross

Neapel - AS Rom am 05.07. um 21:45 Uhr

Das Derby del Sole steht ganz im Zeichen der Europa League. Wer schafft die direkte Qualifikation - Napoli oder die Roma?

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Benny Lauth

