Serie A-Livestream: Parma - CFC Genua am 20.10.

Gervinho hat seinen Vertrag bei den Gialloblu bis 30. Juni 2022 verlängert. Kann er im neunten Pflichtspiel der Saison gegen Genua seinen vierten Treffer markieren?



Lazio Rom - Atalanta am 19.10. um 15:00 Uhr

Im Mai gewann Lazio an gleicher Stelle das Finale der Coppa Italia gegen Atalanta und verdarb dem Team aus Bergamo den ersten Titelgewinn seit 1963. Jetzt kämpfen beide in der Liga um den Anschluss an die vordersten Plätze.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Sascha Bigalke

Neapel - Hellas Verona am 19.10. um 18:00 Uhr

Harte Aufgabe für den Aufsteiger: Bevor Hellas Verona 2018 abstieg, gewann der aktuelle Tabellenvierte Neapel dieses Duell viermal in Folge.

Kommentator: Claus Müller

AC Mailand - Lecce am 20.10. um 20:45 Uhr

Der AC Mailand rennt auch in dieser Saison den eigenen Erwartungen hinterher. Gegen Aufsteiger Lecce sind Punkte Plicht für die Rossoneri.

