Serie A-Livestream: Neapel - SPAL am 28.06.

Durch den Pokalerfolg in der Coppa Italia hat Neapel das Ticket für die Europa League sowieso schon sicher. Das könnte sich in der Motivation niederschlagen. Profiteur wäre SPAL, die um jeden Punkt für den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Kommentator: Matthias Naebers



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Neapel - SPAL am 28.06. um 19:30 Uhr!

Serie A Livestreams

Juventus - Lecce am 26.06. um 21:45 Uhr

Die Gastgeber asu Turin haben zum 28. Spieltag, mit 12 Siegen und einem Remis, eine bärenstarke Heimbilanz. Im Kampf um die Meisterschaft ist ein Sieg zuhause gegen Lecce absolute Pflicht.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Helge Payer

Brescia - CFC Genua am 27.06. um 17:15 Uhr

Parma - Inter Mailand am 28.06. um 21:45 Uhr

Möchte man in Parma eine realistische Chance auf einen Europa-League-Platz wahren, sind gegen Inter drei Punkte notwendig.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Max Nicu

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.