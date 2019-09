Serie A-Livestream: Lecce - AS Rom am 29.09.

Der AS Rom muss am 6. Spieltag zu US Lecce. In der vergangenen Saison unterlagen die Hauptstädter in Apulien 2:4.

Kommentator: Matthias Naebers



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lecce - AS Rom am 29.09. um 15:00 Uhr!

Serie A Livestreams

FC Turin - AC Mailand am 26.09. um 21:00 Uhr

Punkteflaute gegen Il Toro: Seit August 2016 konnte der AC Mailand gegen den FC Turin in der Serie A keinen Dreier mehr einfahren.

Kommentator: Stefan Galler

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Juventus - SPAL am 28.09. um 15:00 Uhr

Im Endspurt der vergangenen Saison gewann SPAL zum ersten Mal seit 62 Jahren in der Serie A gegen Juventus und verdarb den Turinern an diesem Tag die vorzeitige Meisterfeier.

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Sascha Bigalke

AC Mailand - Florenz am 29.09. um 20:45 Uhr

Die Fiorentina gewann in der letzten Saison 1:0 bei Milan - ein Ergebnis, das die Elf um Franck Ribery und Kevin-Prince Boateng nach dem schwierigen Saisonstart jetzt auch braucht.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Ralph Gunesch

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.