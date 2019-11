Serie A-Livestream: Lazio Rom - Lecce am 10.11.

Lazio könnte sich mit dem vierten Sieg in Folge in den Champions-League-Plätzen festbeißen, Lecce hat seit sechs Spielen nicht gewonnen.

Kommentator: Daniel Günther



Serie A Livestreams

Sassuolo - Bologna am 08.11. um 20:45 Uhr

12. Spieltag in der Serie A: Der FC Bologna zu Gast im Mapei Stadium bei Sassuolo Calcio. Von den letzten 7 Spielen gegen Bologna konnte Sassuolo keines gewinnen (0 Siege, 2 Remis, 5 Niederlagen).

Inter Mailand - Hellas Verona am 09.11. um 18:00 Uhr

Ein harter Test für Inters Angreifer: Aufsteiger Hellas Verona ist als Tabellenneunter Außenseiter beim Zweiten, kommt aber mit der besten Defensive der Liga nach Mailand.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Parma - AS Rom am 10.11. um 18:00 Uhr

Drei Siege in Folge, seit sechs Spielen ungeschlagen, zuletzt ein 2:1 gegen Neapel: Der AS Rom ist dank seiner hervorragenden Herbstform bis auf Rang 3 geklettert.

Kommentator: Flo Hauser

