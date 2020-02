Serie A-Livestream: Lazio Rom - Hellas Verona am 05.02.

Europas Top-Torjäger Ciro Immobile will Lazio in die Champions League schießen - Aufsteiger Hellas Verona, weiß in dieser SerieA-Saison bislang allerdings zu überraschen.



Juventus - Florenz am 02.02. um 12:30 Uhr

Die Fiorentina hat dank acht Punkten aus den letzten vier Spielen die Abstiegszone weiter hinter sich gelassen, Tabellenführer Juve kassierte in Neapel die zweite Saisonniederlage. Trotzdem sind die Turiner Favorit und haben gegen Florenz die vergangenen acht Heimspiele alle gewonnen.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard. Vorberichte ab 12:15 Uhr.

AC Mailand - Hellas Verona am 02.02. um 15:00 Uhr

Für beide ging es zuletzt aufwärts: Milan gewann dreimal in Folge und kletterte vor dem 22. Spieltag auf Platz 8, die Gäste aus Verona sind seit fünf Spielen ungeschlagen und liegen nur einen Rang dahinter mit einem Spiel weniger.

Kommentator: Claus Müller

Sampdoria - Neapel am 03.02. um 20:45 Uhr

Erst einmal gewann Neapel in dieser Saison zwei Liga-Spiele in Folge, das ist mehr als vier Monate her. Nach dem Erfolg gegen Juventus soll es jetzt aus der Sicht von Gennaro Gattusos Mannschaft wieder klappen.

Kommentator: Mario Rieker

