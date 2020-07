Serie A-Livestream: Juventus - Lazio Rom am 20.07.

Rekordmeister Juventus ist auf einem guten Weg sich die neunte Meisterschaft in Folge zu holen. Lazio Rom mischt aber auch ganz oben mit: Topspiel am 34. Spieltag der Serie A in Turin!

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard. Vorberichte ab 21:30 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Juventus - Lazio Rom am 20.07. um 21:45 Uhr!

Serie A Livestreams

Hellas Verona - Atalanta am 18.07. um 17:15 Uhr

Für den Titel wird es nicht mehr reichen, allerdings hat Atalanta noch die Chance auf die Vizemeisterschaft und damit die Platzierung in der Vereinsgeschichte. Am 34. Spieltag muss dafür das Überraschungsteam der Saison, Hellas Verona, geschlagen werden, gegen das es beim 3:2-Hinrundensieg schon knapp war.

Kommentator: Flo Hauser

Cagliari - Sassuolo am 18.07. um 19:30 Uhr

AS Rom - Inter Mailand am 19.07. um 21:45 Uhr

Nach zwei vierten Plätzen am Ende der vergangenen beiden Spielzeiten will Inter Mailand in dieser Saison wieder unter die Top 3. Das wäre die beste End-Platzierung für das Team von Antonio Conte seit der Saison 2010/2011, als die Nerazzurri am Ende Zweiter wurden.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Lutz Pfannenstiel

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.