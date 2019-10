Serie A-Livestream: Juventus - CFC Genua am 30.10.

Für Genua sieht es bislang ganz düster aus - der aktuelle Abstiegskandidat war in der vergangenen Saison aber der einzige Verein in Italien, der gegen Meister Juventus vier Punkte holte.

Kommentator: Guido Hüsgen



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Juventus - CFC Genua am 30.10. um 21:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Bologna - Sampdoria am 27.10. um 12:30 Uhr

Bologna wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg, der gegen das Tabellenschlusslicht aus Genua dringend eingefahren werden soll.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

SPAL - Neapel am 27.10. um 15:00 Uhr

Neapel hat den Anspruch auf wieder mindestens Platz 2 und gewann alle vier Duelle seit dem Wiederaufstieg der Gastgeber 2017, SPAL will einfach nur in der Liga bleiben.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Udinese - AS Rom am 30.10. um 21:00 Uhr

Für die Römer soll es am besten direkt zurück in die UEFA Champions League gehen, dafür müssen sie Spiele wie dieses gewinnen - so wie in elf der vergangenen zwölf Duelle mit Udinese.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.