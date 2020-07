Serie A-Livestream: Juventus - AS Rom am 01.08.

Zum Abschluss der Saison empfängt der frisch gekrönte Meister Juventus Turin die AS Rom. Für Cristiano Ronaldo geht es noch um die individuelle Auszeichnung des besten Torschützen. Die Nase vorn hat vor dem Spieltag aber Ciro Immobile. Das Hinspiel der beiden Teams entschied übrigens die alte Dame mit 2:1 für sich. CR7 steuerte das zweite Tor Turins bei.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Juventus - AS Rom am 01.08. um 20:45 Uhr!

Serie A Livestreams

Udinese - Lecce am 29.07. um 19:30 Uhr

Cagliari - Juventus am 29.07. um 21:45 Uhr

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard

Neapel - Lazio Rom am 01.08. um 20:45 Uhr

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.