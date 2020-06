Serie A-Livestream: Inter Mailand - Brescia am 01.07.

Für den Klassenerhalt müsste Brescia im Saisonendspurt eine Siegesserie hinlegen. Dies wird gegen das heimstarke Team von Antonio Conte eine schwierige Aufgabe.

Kommentator: Flo Eckl / Experte: Lutz Pfannenstiel



Serie A Livestreams

AC Mailand - AS Rom am 28.06. um 17:15 Uhr

Ein klassisches 6-Punkte-Spiel soll im Endspurt der Serie A für mehr Klarheit in Sachen Europa-League-Plätze sorgen.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard

Udinese - Atalanta am 28.06. um 19:30 Uhr

Nach ihrem ersten Jahr in der Champions League könnte Atalanta dieses Jahr erneut den Sprung unter Europas Elite schaffen. Udinese ist dagegen noch nicht weit genug von der Abstiegszone entfernt, um sicher in der Liga zu bleiben.

Kommentator: Stefan Galler

Florenz - Sassuolo am 01.07. um 21:45 Uhr

