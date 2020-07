Serie A-Livestream: Hellas Verona - Lazio Rom am 26.07.

Nach einem torlosen Remis im Hinspiel, geht es in diesem Duell für beide Teams nur noch um Tabellenkosmetik. Aufsteiger Verona wird die Europa League nicht mehr erreichen können. Lazio hingegen wird kommende Saison in der Champions League antreten.

Kommentator: Andreas Renner



Serie A Livestreams

Udinese - Juventus am 23.07. um 19:30 Uhr

Mit drei Zählern gegen den Ligaprimus könnte Udinese einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch die H2H-Statistik gegen die alte Dame sieht für die Bianconeri ernüchternd aus: Die letzten sechs Pflichtspiele wurden verloren.

Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Lutz Pfannenstiel

Lazio Rom - Cagliari am 23.07. um 21:45 Uhr

Am 35. Spieltag empfängt Lazio Cagliari Calcio, das zuletzt sechsmal in Folge sieglos blieb und mit einem 1:1-Remis gegen Sassuolo im Gepäck ins Olympiastadion nach Rom reist.

Kommentator: Flo Hauser

Juventus - Sampdoria am 26.07. um 21:45 Uhr

Juventus Turin kann gegen Sampdoria die Meisterschaft perfekt machen. Es wäre der 36. Titelgewinn in der Serie A für die alten Dame.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard

