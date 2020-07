Serie A-Livestream: Hellas Verona - Atalanta am 18.07.

Für den Titel wird es nicht mehr reichen, allerdings hat Atalanta noch die Chance auf die Vizemeisterschaft und damit die Platzierung in der Vereinsgeschichte. Am 34. Spieltag muss dafür das Überraschungsteam der Saison, Hellas Verona, geschlagen werden, gegen das es beim 3:2-Hinrundensieg schon knapp war.

Kommentator: Flo Hauser



Der letzte Sieg des Teams aus Verona zu Gast bei den Giallorossi liegt fast 50 Jahre zurück. Im Hinspiel kassierte der starke Aufsteiger im eigenen Stadion eine 1:3-Niederlage gegen die Roma.

Kommentator: Stefan Galler

