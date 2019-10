Serie A-Livestream: Florenz - Udinese am 06.10.

Franck Ribery will mit seinem neuen Arbeitgeber Florenz weiter Punkte sammeln: Gegen Udinese hat der AC Florenz acht der vergangen zwölf Duelle gewonnen.

Kommentator: Daniel Günther



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Florenz - Udinese am 06.10. um 12:30 Uhr!

Serie A Livestreams

Brescia - Sassuolo am 04.10. um 20:45 Uhr

Wenn beide Teams irgendetwas mit dem oberen Tabellendrittel zu tun haben möchten, brauchen sie im direkten Duell einen Erfolg.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

CFC Genua - AC Mailand am 05.10. um 20:45 Uhr

Der AC Mailand spielt in letzter Zeit gerne gegen den CFC Genua: Die vergangenen drei Begegnungen in der Serie A gewann Milan.

Kommentator: Claus Müller

AS Rom - Cagliari am 06.10. um 15:00 Uhr

Roma trifft auf Lieblingsgegner: Die Gastgeber sind seit zehn Spielen gegen Cagliari ungeschlagen.

Kommentator: Marcel Seufert

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.